Підвищення мінімалки: як зростуть податки і пенсії

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Верховна Рада схвалила, а президент підписав законопроєкт № 3963, який підвищує українцям мінімальну зарплату з 1 вересня з 4,723 тис. грн до 5 тис. грн.

Враховуючи те, що в Україні досить швидко ростуть ціни, пояснив аналітик Єгор Комов, таке зростання в кращому випадку дозволить найбільш малозабезпеченим зберегти свій рівень доходів, повідомляє NNS з посиланням на news.finance.ua.

Отже, що зросте?

Пенсія. Разом з тим зросте і пенсія для тих, хто виконав вимоги за стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, відповідно до закону, мають право на виплату в розмірі не менше ніж 40% мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

Податок. Зараз з мінімальної зарплати потрібно заплатити 1960 грн податків, а вже після підвищення – 2075 грн. Підвищення мінімалки призведе до виведення частини бізнесу з тіні. Що ж стосується підприємств, які влаштували своїх співробітників на повну ставку і платять їм “білу” зарплату, їх підвищення не торкнеться. Сума податків для них ніяк не зміниться.

Зарплати. Підвищення мінімалки до 5000 грн торкнеться небагатьох (в першу чергу, лікарів та інших бюджетників, які насправді отримують мінімалку). Їх дохід збільшиться всього на 277 грн. А ось підвищення мінімалки до 6500 грн в 2021-му позначиться на 37% працюючих. Саме стільки українців, згідно з даними Держстату, на цей момент отримують менше від зазначеної суми.

Плюси і мінуси від підвищення. За словами Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, на підвищення мінімалки потрібно 5 млрд гривень. Гроші планують взяти з коштів, зекономлених на обслуговуванні державного боргу.

Плюси: підвищення мінімалки поліпшить її співвідношення до середньої зарплати;

зросте попит на внутрішньому ринку;

відбуватиметься детінізація економіки.

Мінуси: стрімке підвищення мінімалки в умовах економічної кризи може стати шоком для бізнесу.

“Бізнес поставлять перед вибором, як забезпечити вимушене збільшення оплати праці: піднімати ціни на свою продукцію, звільняти робітників, виводити їх у тінь або відмовлятися від інвестицій. Найбільше постраждають малі та середні підприємства, для яких зростання мінімалки болючіше, ніж для великого бізнесу”,

– йдеться в матеріалі.

Збільшення податкового навантаження відчує не тільки бізнес, який дійсно платить мінімалку, але і той, який робить це з метою мінімізації податків (виплачуючи інші зарплати “в конверті”). Зачепить і ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Його сума збільшиться з 1039 гривень до 1100 вже цього року і до 1430 гривень наступного.

Які податки зростуть. Прив’язані до мінімальної зарплати і деякі інші податки, збори і платежі. Наприклад, максимальна ставка податку на нерухомість – 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Тобто в 2021 році податок платитиметься з максимального розрахунку 70.84 грн за кв.м, а в 2022 році – вже 90 гривень (1,5% від мінімалки на початок 2021).

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