Уряд заборонив приватизацію каналів, якими постачали воду до Криму

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Уряд ухвалив рішення внести Північно-Кримський та Каховський магістральний канали до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель, який посилається на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що Кабмін схвалив зміни до законопроєкту «Про перелік обʼєктів права державної власності, що не підлягають приватизації». За пропозицією Мінреінтеграції туди внесли ці два канали.

«Мінреінтеграції стурбоване ситуацією в тимчасово окупованому Криму, де російська окупаційна влада варварськи використовує водні ресурси для забезпечення водою окупаційної армії та подальшої мілітаризації українського півострова, нехтуючи при цьому потребами населення. За оцінками фахівців, наявних ресурсів достатньо для повного забезпечення потреб населення півострова. Те, що ми спостерігаємо — є свідомим порушенням Росією норм міжнародного гуманітарного права»,

— заявив заступник міністра Ігор Яременко.

Там також нагадали, що з 2015 року обидва канали перебувають у списку об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.

У березні 2014 року Україна припинила постачання дніпровської води на Кримський півострів. У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого півострова.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. «Влада» Криму регулярно закликає мешканців півострова економити воду. Очікується, що вже цієї осені Білогірське і Тайганське водосховища повністю пересохнуть.

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