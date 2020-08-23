Без пластиковых карт и пароля: Приватбанк вводит новые плавила системы безопасности

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ПриватБанк постоянно модернизируется и делает все, чтобы клиентам было удобно пользоваться его услугами. На этот раз финансовое учреждение приняло решение отказаться от пластиковых карт и ввода пароля во время оплаты покупок.

Вместо этого банк принял решение использовать первое в Украине приложение, основанное на биометрических данных. При его запуске также используется система FacePay24, пишет NNS ссылаясь на lifedon.

Она позволит оплачивать услуги с помощью человека. По состоянию на данный момент эту технологию использует уже двести шестьдесят POS-терминалов Android PAX в крупнейших торговых центрах нашей страны.

Конечно, если рассматривать их количество в пределах страны, то это очень мало. Но как уверяют представители банка, что это только начало и дальше количество таких терминалов будет только увеличиваться.

Известно, что к концу года планируется установить около 7700 тысяч таких терминалов.

На данный момент уже много людей не используют оплату картой. Для этого есть смартфон, но что делать в т ом случае, если смартфон был забыт дома? Тогда можно оплатить с помощью этой системы, в которой используется лицо человека.

Чтобы пользоваться этим сервисом, вы должны обновить приложение Privat24 и активировать в нем оплату FacePay24. Приложение посоветует вам сделать три Селфи с разных ракурсов. Затем можно привязать карту к своему лицу.

Таким образом активация такой услуги не займет больше пары минут. Но такая возможность всегда будет кстати. Пока разработчики также заняты тем, чтобы максимально доработать это приложение.

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