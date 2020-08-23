Український бізнес готується до нових звільнень восени

23 серп. 2020
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Очікувати поліпшення ситуації на ринку праці принаймні до кінця року не варто. Про це попереджають експерти, повідомляє NNS з посиланням на finance.ua.

У свою чергу, український бізнес не відкидає вже восени запровадження більш жорстких обмежень. А це значить – подальше зростання безробіття в країні.

“Якщо ми говоримо саме про оціночну кількість безробітних від кількості робочої сили потенційної, то 10% – це дуже оптимістично. Я думаю, що буде принаймні на 40% більше… Це означає, що в кількісному виразі – це від 13% до 15%”,

– попереджає експерт програми “Внутрішня та зовнішня політика” Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Із ним погоджується керуючий партнер АО “Дмитрієва та партнери” Ольга Дмитрієва:

“Якщо буде погіршення епідеміологічної ситуації, то, безумовно, це може бути пов’язано з новими звільненнями… Я особисто збираюся 1 вересня офіс переводити на кілька тижнів на дистанційну роботу. Тому що я прогнозую, що буде знову хвиля захворюваності. Я не хочу доводити ситуацію до примусового карантину, я не хочу, щоб мої співробітники хворіли”.

У схожій ситуації нині – більшість підприємств, зокрема, малого та середнього бізнесу. У деяких секторах, як то ІТ – націлені на дистанційну роботу. Однак, кажуть експерти, чимало буде таких, що можуть “не вижити”. І змушені будуть вдатися до чергових скорочень робочих місць.

Раніше ми повідомляли: В Україні вже майже півмільйона безробітних: що пропонує ринок праці
Автор: NNS - Національна служба новин

Український бізнес готується до нових звільнень восени

Український бізнес готується до нових звільнень восени
Очікувати поліпшення ситуації на ринку праці принаймні до кінця року не варто. Про це попереджають експерти, повідомляє NNS з посиланням на finance.ua.
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