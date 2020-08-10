Розплачуватись в магазинах тепер можна обличчям: ПриватБанк запустив біометричні POS-термінали

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ПриватБанк запустив перші в Україні біометричні платіжні POS-термінали з технологією FacePay24 — вона дозволяє оплачувати покупки обличчям. Для цього треба «прив’язати» своє селфі до банківської карти. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Як стало відомо NNS , вже сьогодні оплата обличчям доступна на 260 POS-терміналах Android PAX, повідомили у пресслужбі банку. Зараз ПриватБанк активно розширює мережу цих терміналів у торгових точках країни й до кінця року планує збільшити їхню кількість до 7700.

«Майбутнє тепер ще ближче, «оплата обличчям», яка ще кілька років тому вважалася фантастикою, доступна всім клієнтам ПриватБанку і будь-яким торговцям. У більшості з нас, напевно, зараз з собою немає навіть гаманця, тому що всі карти — в смартфоні. Ми йдемо далі і зробили загальнодоступною технологію, яка дозволяє робити покупки, навіть якщо забути вдома телефон», — зазначив керівник напрямку обслуговування торгових підприємств ПриватБанку Євген Васильцов.

Щоб скористатися сервісом «оплати обличчям», необхідно встановити на смартфон оновлений додаток Privat24 й активувати оплату FacePay24. Потім, слідуючи за підказками додатку, потрібно зробити три селфі з різних ракурсів і прив’язати знімки до обраної банківської карти.

Для оплати в POS-терміналах Android PAX за допомогою селфі потрібно після введення суми обрати на терміналі «оплата обличчям», подивитися на фронтальну камеру терміналу, натиснути кнопку «оплатити» та підтвердити операцію введенням пін-коду. У банку запевняють, що FacePay24 використовує одну з провідних у світі систем автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition і забезпечує повну безпеку персональних даних клієнтів.

На сьогодні оплатити покупки обличчям можна у магазинах мережі «Велика Кишеня» (в Києві та Миколаєві), а також у «Велмарті» (в Києві) і двох магазинах Hop Hey (у Дніпрі). Знайти адреси точок, де є можливість платити обличчям, можна тут.

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