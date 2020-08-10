Чи варто зараз купувати долари – порада банкіра

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Що зараз відбувається з попитом на валюту в Україні, розповіла виконавча директорка Незалежної асоціації банків Олена Коробкова в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє NNS з посиланням на businessua.com.

«Коли відбуваються коливання, є певна частина людей, які йдуть до банків, знімають депозити, але через тиждень-два приносять їх назад, тому що бачать, що нічого страшного не відбувається. Зараз потрібно чекати макроекономічний прогноз і звіт про фінансову стабільність від НБУ і дивитися, який курс закладає безпосередньо Нацбанк. Те, що ми спостерігаємо в обмінниках, – звичайна ситуація, коли починається ділова активність, курс трохи йде вгору. Банківська система не бачить проблем і не чекає несподіванок. Однак попит, який спостерігається на золото, – це вперше за багато років»,

— сказала Олена Коробкова.

Експерт розповіла, чи варто зараз купувати долари та у що краще вкласти гроші.

«Ми думаємо, що показники будуть приблизно до 28. Купувати чи ні — залежить від того, які у громадян цілі. Якщо планують подорожувати — треба зараз купити, щоб була валюта, якщо не планують — можна купити або ОВДП, або золото, або покласти на депозит, щоб не з’їла інфляція»,

— сказала вона.

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