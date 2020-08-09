6 тисяч гривень за пай: фермери з острахом чекають на новий податок

Завантажте мобільний додаток сайту

Додатковий податок на землю вдарить по дрібним фермерам, вважає представниця Партії Порядок Олена Дудар, - повідомляє NNS з посиланням на видання Индустриалка.

В останні роки українці все частіше відмовляються здавати землю в оренду і обробляють її самостійно. Однак, відродження фермерства може зупинити законопроект №3131 про детінізацію виробництва сельхозродукціі, підготовлений народними депутатами.

Ще у лютому законопроект про введення додаткового податку на землю подали у парламент, а у червні його взяли за основу. Якщо документ схвалять, вже з наступного року одноосібники платитимуть по 1500 гривень за гектар. Середній пай в Україні — близько 4 га, а отже за нього доведеться віддати податковій шість тисяч.

Новий закон в першу чергу вдарить по звичайним селянам, які мають невеликі паї, впевнена активістка Партії Порядок Олена Дудар. Селяни будуть просто продавали свої земельні ділянки, або ж здавали їх в оренду за копійки.

Як кажуть наші законотворці, основна його мета, зробити детінізацію ринку землі. Тому що, як вони вважають, є деякий дисонанс між великими аграріями та дрібними фермерами. Тобто, дрібні у нас — це ті селяни, які мають невеликі паї до 2 га. І це спрямовано на те, щоб селяни просто продавали свої земельні ділянки, або ж здавали в оренду навіть за копійки. Тому що це навантаження ляже на орендатора. Так можна казати про те, що це один з механізмів та спроби відібрати земельні ділянки у селян і поставити їх в такі умови, що вони будуть вимушені це продавати,

— каже Олена Дудар.

Як стало відомо NNS , Активісти Партії Порядок переконані, закон працюватиме в інтересах латифундистів. Останнім часом все більше селян почали обробляти землю самотужки, таких в Україні більше 4 млн. Решта земель здається в оренду, зокрема великим агрофірмам. Для них по суті нічого не зміниться.

Є досить великі пільги та моменти податкові великих платників, які їм дають змогу мінімізувати свої податки, і якщо порівняти економічно по сплаті, якщо наразі прийметься цей законопроект, малі селяни будуть платити 50% від свого доходу, а великі аграрії платитимуть лише 5% — це недосконалість нашого податкового законодавства. Тому про це треба дискутувати, треба говорити і ретельно обмінюватися думками, однозначно,

— переконана Олена Дудар.

Раніше ми повідомляли: Міжнародні резерви України у липні зросли на 0,3 млрд доларів США

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України