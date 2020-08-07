В Україні центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян

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Служба зайнятості повертається до звичного режиму роботи – центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Державної служби зайнятості.

Як стало відомо NNS , у звичному режимі працюватимуть всі центри зайнятості та філії, розміщені у «зеленій» зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень небезпеки. Такі окремі території станом на 05 серпня мають Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

У Держслужбі зайнятості нагадують, що обслуговування здійснюється з дотриманням усіх карантинних правил, тож просимо шукачів роботи та роботодавців не забувати про засоби індивідуального захисту.

Також увагу зареєстрованих безробітних звертають на те, що вони повинні взяти з собою на запланований особистий прийом до кар’єрного радника оригінали документів (трудову книжку, паспорт, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та документ про освіту).

Довідково.

Під час дії карантину в онлайн режимі фахівці центрів зайнятості не припиняли підбирати для безробітних вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. Так, протягом 12 березня – 31 липня 2020 року роботу вдалося знайти для 222 тисяч громадян, з них – 151 тис. безробітних.

Станом на 06 серпня статус безробітного мають 502 тисячі українців. За період дії карантину (з 12 березня по 04 серпня) статус безробітного отримали 406 тисячі чоловік.

Наразі відновлюється робота підприємств та організацій по всій країні. Як наслідок – зростає кількість поданих до служби зайнятості вакансій та поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис., у липні – 68 тисяч.

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