Укравтодор планирует построить тысячи км бетонных дорог

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Укравтодор в четверг, 6 августа, представил программу строительства бетонных дорог. Согласно ей, до 2025 года намерены построить 2900 километров бетонных дорог.

При этом на данный момент в Украине насчитывается 2400 километров бетонных дорог, что составляет 1,4% от общей протяженности сети дорог (170 тысяч километров), передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"При условии реализации программы количество бетонных дорог увеличится до 3,5%",

- говорится в сообщении.

Основными объектами станут дороги на юге Украины.

В данный момент строятся Н-31 Днепр-Решетиловка (80 километров), Н-14 Александровка-Николаев (75 километров), М-06 обход города Житомир (22 километра).

Также планируется построить 180 км дороги М-29 Харьков-Перещепино, Р-55 Одесса-Новый Буг (135 км), Н-08 Борисполь-Мариуполь (95 км в пределах Днепропетровской области).

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