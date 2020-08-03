В украинских магазинах ввели революционные изменения

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С 1 августа в Украине, можно сказать, начался следующий этап борьбы с нелегальным бизнесом, или точнее следующий этап вывода его из тени. С этого дня введены в действие программные регистраторы расчетных операций (ПРРО), которые позволяют бизнесу отказаться от обычного кассового оборудования и перейти на "подручные средства".

Именно стремлением "вывести из теневого оборота часть наличных расчетов и "отбелить" оборот товаров, которые реализуются без официального отображения субъектами хозяйствования" объясняли необходимость принятия закона "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", передает NNS со ссылкой на segodnya.ua.

По данным Государственной налоговой службы, уже в первый день работы ПРРО к 10 часам утра в реестре было отмечено 6,5 тыс. таких регистраторов.

"Виртуальные кассы" – революционная технология

Согласно этому закону, подавляющее большинство продавцов с 1 января 2021 года должны в обязательном порядке выдавать покупателям фискальные чеки, которые регистрируются в налоговой. А для этого им нужны регистраторы расчетных операций – специальное оборудование, с помощью которого кассовый аппарат подключается к серверу налоговой службы. Но обычные РРО достаточно дороги – от 5 до 15 тыс. грн. Поэтому были разработаны программные РРО – специальные приложения, которые можно устанавливать на любые электронные устройства: смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры. ПРРО задумывались как дешевая альтернатива обычным РРО, их использование Государственная налоговая служба делает бесплатным для предпринимателей.

Программные регистраторы введены в действие с 1 августа 2020 года, чтобы предприниматели несколько месяцев, до ужесточения требований, имели возможность опробовать это оборудование, а разработчики – исправить возможные проблемы. С 1 августа продавцы могут отказаться от обычных касс и обычных РРО и начать использовать "виртуальные кассы". При этом те, кто не захочет использовать программное РРО, смогут вести расчеты с клиентами по старинке, с помощью привычных "реальных" касс и РРО.

Эксперты считают, что само по себе создание программных РРО станет революцией в сфере ритейла (продаж).

"В предыдущий раз инновация такого масштаба в кассовой технике была внедрена в 2013 году. Ее называли "модемизацией": тогда кассовые аппараты научились передавать данные и хранить данные не на бумаге, а в электронной форме, т. е. на флешке. Тогда Украина была одной из самых передовых стран в этой сфере. Не многие страны в то время могли похвастать аналогичной системой по сбору данных. К сожалению, следующие 6 лет Украина практически не развивала свои достижения в этой сфере и утратила свое первенство. К сожалению, налоговая до сих пор не умеет анализировать собираемые данные, хотя эта технология задумывалась для того, чтобы внедрить риск-ориентированный подход во взаимоотношениях проверяющих и предпринимателей и сократить количество проверок. Программные РРО – инновация такого же масштаба. Но сами по себе программные РРО – это, можно сказать, только видимая часть этой новой технологии. Самая важная, на мой взгляд, часть – это так называемый фискальный сервер, который будет собирать данные о продажах и фискализировать их. То есть будет регистрировать чеки и присваивать им фискальные номера",

– рассказал в комментарии "Сегодня" руководитель Ассоциации товарно-денежного оборота, член Украинской рады бизнеса Андрей Панасюк.

Печатать чеки можно будет на любом принтере

С 1 августа перечень продавцов, которые должны в обязательном порядке использовать РРО и выдавать фискальные чеки, не изменяется. Как и раньше, это обязательно только для тех, кто торгует бытовой техникой, подлежащей гарантийному ремонту, лекарствами и медицинским изделиями, а также акцизными товарами. Для большинства других продавцов использование РРО станет обязательным, как уже говорилось, с 1 января 2021 года. Так что покупателям не стоит ожидать, что с 1 августа они смогут получать чеки, скажем, в киосках или на рынках.

Не поменяется и внешний вид чеков. Однако если раньше чеки должны были печатать на специальных принтерах, которые также стоили недешево, то теперь, с запуском ПРРО, продавцы смогут выдавать покупателям чеки, напечатанные на любом принтере, даже на допотопном.

"Старая технология предписывала продавцам иметь специальные принтеры, фискализированные и опломбированные. Теперь же для печати чека можно использовать не специальный аппарат, а любой. То есть предприниматель сможет достать любой старый принтер, который раньше печатал бумагу А4, а в последнее время использовался в качестве тумбочки, и печатать на нем чеки. Даже такие аппараты могут быть настроены для печати узких чековых лент. Когда это задумывалось, предполагалось, что предприниматель сможет использовать ту технику, которая имеется у него под рукой, а не приобретать специальную. То есть что новых инвестиций в новую технику не потребуется",

– рассказывает Андрей Панасюк.

СЕО компании SkyService POS Николай Дубовик обращает также внимание на то, что с 1 августа предприниматели, которые используют ПРРО, смогут и вовсе не выдавать покупателям обычные чеки, а отправлять их по электронной почте.

"Расчет будет происходит точно так же, как и при использовании стандартного РРО. Только чек может выдаваться не с фискального устройства, а даже с простого принтера. Или даже в электронном виде. Каким образом продавец сможет получать доступ к почте клиента – будет зависеть от системы кассового учета, от программного комплекса, который используется в магазине или кафе. Например, если клиент участвует в каких-то программах лояльности, у магазина или кафе, скорее всего, уже имеется его электронная почта, и на эту почту ему могут отправить чек. Также есть возможность на обычном чеке формировать QR-код, который клиент может отсканировать и проверить, зарегистрирован этот чек в налоговой или нет",

– рассказывает Николай Дубовик.

Однако эксперты говорят, что до конца все возможные технологии пока непонятны. В частности, потому, что до сих пор не изданы многие нормативные документы, которые нужны для запуска новации.

"После запуска программных РРО, продавцам больше не обязательно будет печатать бумажный чек. Можно просто показать QR-код или отправить СМС или на почту данные по чеку, чтобы потом гость мог по нему найти информацию на сайте налоговой. Однако до сих пор в налоговой не разъяснили, как правильно по закону отправлять электронный чек клиенту, у которого нет ни смартфона, ни планшета",

– говорит CEO и соучредитель компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster Родион Ерошек.

Терминалы самообслуживания первыми перейдут на ПРРО?

Единственным изменением в сфере применения РРО с 1 августа является фискализация чеков, которые должны выдаваться в терминалах самообслуживания, или iBox. Точнее, финансовые компании, которые осуществляют перевод денежных средств без открытия счетов через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС).

"По идее, с 1 августа все айбоксы должны выдавать фискальные чеки. Они первыми подпадают под требование использовать ПРРО. По ним, кстати, можно будет проверить, как работает вся эта система",

– говорит Николай Дубовик.

При этом Андрей Панасюк обращает внимание, что айбоксы могут быть не готовы к этому нововведению в срок.

"Финансовые компании, которые занимаются переводом денег через ПТКС, должны были фискализироваться еще с 2015 года, но до сих пор они пытались лавировать. Теперь уже они однозначно должны будут выдавать чеки. Отмечу, что они были больше многих других заинтересованы в том, чтобы перейти от технологии встраиваемых РРО к программным технологиям. Но они уже заявили, что не готовы к этому. Поскольку не успевают это сделать. Нормативные документы появились только две недели назад, а инженеры не могут за две недели изменить конструкцию всех этих устройств. Надеюсь, будет найден компромисс",

– говорит Андрей Панасюк.

У покупателей есть время, чтобы научиться проверять чеки перед введением кешбэка

С 1 января 2021 года, кроме расширения круга предпринимателей, которые должны будут выдавать фискальные чеки, вводится так называемый механизм кешбэк. Он предусматривает, что покупатель, которому выдали не фискальный чек, а его имитацию, сможет получить назад свои деньги, уплаченные за этот товар, если сообщит об этом факте в налоговую.

"Если потребителю выдан кассовый чек РРО, однако информация о таком чеке отсутствует на сервере Государственной налоговой службы, потребитель имеет право обратиться в контролирующий орган, сообщив о нарушении субъектом хозяйствования порядка проведения наличных расчетов и в случае подтверждения этого имеет возможность получить из бюджета в качестве компенсации 100 процентов стоимости приобретенного товара, который ему был реализован с нарушением требований действующего законодательства. Механизм "кешбэк" вводится в первую очередь для борьбы с "нефискальными" чеками, когда отдельные недобросовестные плательщики предоставляют потребителям чеки, которые не являются фискальными, однако на вид похожи на фискальные чеки",

– разъясняют в налоговой.

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