Нацбанк ввімкнув станок: за квартал надруковано 60 млрд гривень

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На 01 липня 2020 року у готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн, зокрема банкнот – 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук) та монет – 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).

З початку цього року готівка в обігу зросла на 14,4% (на 61,2 млрд грн) у порівнянні з її зменшенням на 1,6% (або на 6, 4 млрд грн) за аналогічний період минулого року, повідомляє NNS з посиланням на Національний банк України.

Це пов’язано із ситуацією, що склалася через поширення коронавірусу та карантинними обмеженнями, введеними для боротьби з ним. В Україні після введення карантину готівка довше затримується в обігу.

На ситуацію могли впливати зокрема такі чинники:

під час карантину громадяни менше споживали товарів та послуг;

збільшився попит на готівку, у тому числі “про всяк випадок”. Таке збільшення попиту на готівку відбувалося і в інших країнах, де запроваджувалися карантинні обмеження;

посилився соціальний захист та зросли державні виплати для підтримки населення під час коронакризи, у тому числі пенсіонерів, які здебільшого віддають перевагу готівці;

ймовірно, зросли неофіційні розрахунки в тих видах діяльності, роботу яких було тимчасово обмежено через карантинні заходи.

Відтак, на одного українця припадає 71 банкнота, а розмінних та обігових монет, які є засобом платежу, – 185 (на початку року – 70 банкнот та 182 монети відповідно).

Крім того, у обігу перебуває уже близько 34 млн банкнот номіналом 1000 гривень, а також 16,5 та 1,3 млн нових обігових монет номіналами 5 та 10 гривень відповідно. Водночас найбільше за кількістю, як і раніше, у готівковому обігу знаходиться 200-гривневих банкнот (майже 23,2% від усієї кількості банкнот у обігу) та монет номіналом 10 копійок (близько 28,9% від усієї кількості монет у обігу).

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