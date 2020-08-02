Банки могут замораживать деньги украинцев на счетах: названа причина

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Согласно законодательству, банковские учреждения обязаны проверять переводы от 400 тысяч гривен. Однако, банки могут по-своему трактовать новые правила и блокировать даже небольшие суммы на счетах украинцев, - передает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Например, в Монобанке заявили, что они должны верифицировать абсолютно все операции на пополнения счета. На учреждение пожаловался эксперт Алексей Дорошенко, которому банк заблокировал перевод на 150 гривен.

"Я думаю, что это был просто глюк в системе. Никто не извинялся, я прислал ссылку на декларацию своего брата, который переводил эту сумму. Деньги разблокировали",

– подчеркнул он.

Но существует риск, когда клиенты не знают, какая именно сумма им придет на счет, поскольку они могут полностью потерять эти деньги. Если сотрудники банка не предупредят, узнать о заблокированной сумме не удастся.

Чтобы подтвердить перевод, украинцам необходимо предоставить банковским учреждениям подтверждение легального дохода. В случае со 150 грн это может быть практически любой доход. А если бы заблокировали, к примеру, транзакцию на 40 тысяч, здесь нужно было бы еще доказать, что размер заработной платы позволяет проводить подобные переводы.

Но украинцев предупреждают, что за нарушение правил финмониторинга банк может не просто заблокировать транзакцию, но и заморозить депозит и заблокировать деньги.

Так, на систему контроля и финансовый мониторинг приходится тратить огромные суммы.Чаще всего речь идет о специальном программном обеспечении, которое должно выявлять дробление операций, оценивать риски.

Но мелким банкам куда выгоднее контролировать всех, избегая миллионных расходов на мониторинг.

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