Міненерго пропонує обмежити імпорт електроенергії

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Уряд вніс законопроект, який предбачає тимчасову заборону імпорту електричної електроенергії із Росії та Білорусі в Україну до кінця 2021 року, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Зазначається, що законопроект був внесений за ініціативи Міністерства енергетики. Про це сказала в.о. голови відомства Ольга Буславець під час брифінгу.

Вона зазначила, що на сьогодні "Енергоатом" здійснює експорт електроенергії в Білорусь.

"Хочу підкреслити, що Міністерство енергетики виступає за збільшення експорту по всім напрямкам, в залежності від тієї кон’юнктури, але ми заперечуємо проти імпорту електроенергії в нашу країну тому, що по нашим всім розрахункам на цей рік, на слідуючий, ми не бачимо такої потреби. У нас достатньо генерації, щоб забезпечити і своїх внутрішніх споживачів, і експортні можливості по постачанню електричної енергії",

- пояснила вона.

Також Буславець повідомила, що Україна повністю забезпечена паливним ресурсом на початок опалювального сезону 2020/2021, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні ми повністю забезпечені паливним ресурсом на початок опалювального сезону, і вугіллям, і газом",

- сказала Буславець.

За її словами, в плановому режимі виконуються всі ремонтні програми енергоустаткування і вживаються всі заходи з підготовки до початку опалювального сезону, зокрема ті, що запобігають можливим проблемам.

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