Кабмін ліквідує Державну фіскальну службу до кінця року

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Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Скасування ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України, з посиланням на РБК-Україна передає NNS.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель.

"Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби",

- заявив прем'єр.

Він пояснив, що є однією з умов отримання другого траншу в рамках п'ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги.

"Наша ідеологія, це має бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби - ред.). Не силовим, а інтелектуальним. Тобто, орган, який буде мати доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган",

- зазначив Шмигаль.

Раніше NNS повідомляла про всі умови, за яких Україна отримає 600 млн євро позики від ЄС.