Чому падає гривня: в НБУ назвали причину

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Останнім часом гривня ослабла по відношенню до долара і євро. В НБУ назвали причини такої ситуації. Про це NNS повідомляє з посиланням на newsone.ua.

Як стало відомо NNS , Національний банк України вважає, що ослаблення гривні в останні тижні пов'язано з психологічним чинником. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в ході брифінгу в четвер, 23 липня.

За даними регулятора, курс національної валюти протягом останніх тижнів дуже нестабільний. Сологуб зазначив, що НБУ спостерігає зростання попиту на валюту серед звичайного населення, так і серед бізнесу.

Він також наголосив, що коливання курсу зумовлені публічними заявами про девальвацію.

"У мене немає іншого пояснення, що це викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабшати",

- уточнив Сологуб.

Зазначимо, що після резонансного догляду голови Нацбанку Якова Смолія, регулятор був змушений продати на ринку 150 мільйонів доларів.

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