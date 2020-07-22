В Україні тимчасово не реєструватимуть нові ФОП та ГО

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В Україні буде тимчасово припинено реєстрацію нових ФОПів. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.

Як стало відомо NNS , реєстрація не проводитиметься з 5 по 16 серпня 2020 року. Ситуація пов’язана з тим, що Міністерство юстиції в цей період оновлюватиме програмне забезпечення Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Тож, у період з 5 до 16 серпня міністерство не прийматиме документів на реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (ФОП) та громадських організацій (ГО).

Окрім цього, не можна буде внести корпоративні зміни (адресу, коди КВЕД, змінити директора або засновників організації), а також ліквідувати підприємство, ФОП або ГО.

Розгляд документів, поданих для держреєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань до періоду оновлення програмного забезпечення Єдиного держреєстру та строк розгляду яких спливає у цей період, буде здійснюється держреєстраторами до 18.00 7 серпня 2020 року.

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