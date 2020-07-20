З 1 серпня в Україні діятимуть нові штрафи

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У сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) з 1 серпня запроваджується ряд новацій. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання news.finance.ua, яке посилається на Головне управління ДПС у Харківській області.

Як стало відомо NNS , за незастосування РРО або застосування із порушенням встановлених вимог передбачається збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій, оскільки діючі норми щодо розміру штрафних санкцій було прийнято ще у 2000 році.

“Слід зазначити, що спочатку застосування нових розмірів штрафів планувалось розпочати з 19.04.2020. Але враховуючи карантин цей термін було перенесено”,

– наголошують у ДПС.

Розміри штрафів:

з 1 серпня 2020 року застосовуватиметься штраф у 10 % (за перше порушення) і 50 % (за кожне наступне порушення) вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг);

з 1 січня 2021 – розмір штрафу становитиме 100 % і 150 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) за перше й наступне порушення відповідно.

При цьому жодних додаткових штрафів до вже передбачених Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) не встановлюється.

Довідка:

20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, що передбачають застосування програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Податкова служба представила безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктами господарювання під час проведення розрахункових операцій.

З 1 жовтня 2020 року покупці, сплативши за товар чи послугу більше 850 грн, зможуть оскаржувати видані їм з порушеннями чеки.

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