Скільки платить YouТube в Україні за мільйон переглядів: формула

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Блогери можуть заробляти від 100 до 500 доларів за 1 мільйон переглядів на сервісі YouТube, в залежності від країни, тематики і мови, пише Економічна правда, передає NNS.

СЕО міжнародної компанії AIR Media-Tech Федір Скиба розповів ЕП, що заробітки топ-блогерів можуть досягати сотні тисяч доларів на місяць.

"Звичайно в Україні, як і практично в будь-якій країні, є креатори, які заробляють десятки і навіть сотні тисяч доларів на місяць",

- говорить Скиба.

"Не тільки на монетизації (на партнерській програмі YouTube - ред) але і на рекламних контрактах. Наприклад, агентство стратегічного інфлуенс-маркетингу AIR Brands працює з річними бюджетами на інфлуенс-маркетинг в десятки мільйонів доларів",

- додає він.

Щоб порахувати, скільки грошей приносить будь-який YouTube-канал в Україні, Федір пропонує використовувати нескладну формулу.

Потрібно поділити кількість переглядів на каналі на 3. Так ми отримуємо приблизний максимальний відсоток комерційних переглядів. Отриману цифру ділимо на 1000, тому що комерційні покази рахуються за тисячу. Потім множимо на CPM (ціна за тисячу контактів). Для України максимум зараз приблизно 1 долар.

В результаті, якщо ролик набрав 1 млн переглядів, можна припустити, що 300 тис переглядів було комерційних. Ділимо на 1000, отримуємо приблизно 300 доларів дохід. 45% від цієї суми забирає собі YouTube.

"Можна дуже грубо сказати, що дуже в середньому за 1 млн переглядів блогер отримає від 100-150 до 300-500 доларів в залежності від країни, тематики і мови",

- пояснив Скиба.