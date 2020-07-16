Рада призначила нового голову Нацбанку

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Верховна Рада призначила нового керівника Національного банку України - ним став голова державного "Укргазбанку" Кирило Шевченко. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Як стало відомо NNS , за таке рішення проголосували 332 депутати, зокрема більшісить фракцій "Слуги народу", ОПЗЖ та"Батьківщини", а також груп "Довіра" і "За майбутнє". Жоднного голосу не дали фракції "Голос" і "Європейська Солідарність".

Раніше обговорювали кілька кандидатів на посаду голови НБУ, але президент Зеленський зупинився саме на Кирилу Шевченку і подав його кандидатуру у середу ввечері.

У четвер зранку Кирило Шевченко зустрівся з депутатами фінансового комітету і заявив, що не допустить "неконтрольовану інфляцію або емісію".

А також пообіцяв продовжити співпрацю з МВФ та іншими міжнародними організаціями.

Водночас Кирило Шевченко не відповів на питання, як буде змінювати команду в НБУ (зокрема чи звільнить нинішню в.о. голови Нацбанку Катерину Рожкову, яку пов'язують з колишнім керівником Яковом Смолієм).

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев також запевнив, що при Шевченку на чолі НБУ "інфляції не буде, неконтрольованої емісії не буде".

Що відомо про Кирила Шевченка, нового голову НБУ

Кирило Шевченко - банкір, який до цього кілька років очолював один з кількох державних банків України "Укргазбанк", а ще раніше був радником Юлії Тимошенко, коли та була прем'єр-міністром.

Видання Громадське повідомляє, що Кирилу Шевченку 47 років. Він народився в російському місті Тула, а дитинство провів на Донбасі. У шкільні роки працював на шахті й дописував у місцеву газету.

«У мене був вибір між двома професіями. Я хотів стати журналістом і навіть писав статті для місцевої газети "Стаханівський прапор". Але зрозумів, що більше шансів усе-таки вступити туди, де потрібні знання точних наук»,

— повідомив Шевченко в інтерв'ю, яке дав напередодні виданню dsnews.

Кар'єру в банківському бізнесі починав із рядових посад в “Українському кредитному банку” (нині «А-Банк», належить родині Суркісів) у 1994 році. Свого колишнього безпосереднього керівника Олександра Олійника в цьому банку Шевченко зробив своїм радником уже на посаді голови правління Укргазбанку.

До 2009 року Кирило Шевченко встиг попрацювати в банках «Аваль», «Фінанси та кредит» (Костянтина Жеваго, банк визнали неплатоспроможним у вересні 2015 року), Державній іпотечній установі. У 2009 році був радником тодішньої голови українського уряду Юлії Тимошенко.

Укргазбанк — один із чотирьох державних банків в Україні (решта три — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк). Його націоналізували після Світової фінансової кризи 2008-2009 років. Спочатку в цей банк Шевченко влаштувався як член наглядової ради, а згодом став заступником голови правління.

Згодом, у 2010 році, він придбав власний банк — «Терра» (нині його ліквідовано). Власником банку Шевченко пробув недовго, до 2012 року, потім його продали. До Укргазбанку Кирило Шевченко повернувся у 2015 році, здобувши перемогу в конкурсі на голову правління цього банку. Цей захід був першим в історії України відкритим конкурсом на посаду голови правління державного банку. Його провели в межах реформи корпоративного управління в державних установах. Тоді в конкурсі брали участь іще 20 претендентів.

Що він зробив на попередньому місці роботи?

Укргазбанк позиціонує себе як перший в Україні «зелений» банк. У 2015 році Кирило Шевченко обрав бізнес-модель банку, орієнтовану на кредитування об'єктів альтернативної енергетики. Згодом Укргазбанк приєднався до Green Banking Network (мережа «зелених» банків, що була створена у 2015 році після підписання Паризької угоди). «За результатами 2014-го року в нас було 3,4 млрд грн збитків. І весь 2015 рік ми присвятили тому, щоб вийти зі збитків, повернути банк до стану активного гравця ринку. Нам це вдалося, і за 2015-й рік банк уже отримав прибуток — приблизно 250 млн гривень», — повідомив сам Шевченко. За підсумками 2019 року Укргазбанк отримав 1,29 мільярда гривень прибутку.

Наразі Укргазбанк — єдиний державний банк, який наблизився до приватизації. 11 листопада 2019 року Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, затвердила угоду, у межах якої вона може отримати 20% акцій Укргазбанку. Цією угодою передбачено, що IFC видає Укргазбанку кредит на 30 мільйонів євро терміном на 5 років. Відповідно до умов угоди, IFC залишає за собою право стягнути заборгованість за цим кредитом не грошима, а акціями банку. Іншими словами, мова йде про часткову приватизацію Укргазбанку.

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