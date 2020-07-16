Зеленський визначився з головою Нацбанку: що відомо

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У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №3857 від 15.07.2020 за ініціативи президента Володимира Зеленського про призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку, передає Економічна правда, інформує NNS.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

"Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Призначити Шевченка Кирила Євгеновича на посаду Голови Національного банку України",

- йдеться у проєкті постанови.

Кирило Шевченко, фото з вільного доступу

Як повідомив у Facebook перший заступник голови фінансового комітету ВР Ярослав Железняк, комітет розгляне питання голови НБУ у четвер, 16 липня, о 9:00.

Ім'я чинного голови Укргазбанку було першим, кого називали ймовірним наступником Смолія. Він же - приклад того, як конкретного кандидата намагаються "збити": народний депутат Олександр Дубинський розгорнув проти Шевченка цілу кампанію через свої медіамайданчики, повідомляло видання liga.net.

Національне антикорупційне бюро веде розслідування, в якому фігурантом нібито є родич Шевченка.

"Це потенційна можливість для тиску на нього, якщо він стане головою НБУ",

- зазначає співрозмовник видання.

Кирило Шевченко працює головою правління "Укргазбанку" з 2015 року.

З жовтня 1995 року по грудень 2006 року у банку "Фінанси і Кредит" пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку.

З грудня 2006 по травень 2009 року очолював Державну іпотечну установу, а з травня 2009 року по вересень 2009 року - радник прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

З 2009-го по квітень 2010 року - перший заступник голови правління "Укргазбанку".

У 2012-2014 роках працював радником голови правління Ощадбанку.

З жовтня 2014 - по травень 2015-го - в.о. голови правління "Укргазбанку".

Нагадаємо, Зеленський повідомив директору-розпоряднику МВФ Кристаліні Георгієвій, що до 17 липня запропонує парламенту кандидатуру нового голови НБУ.