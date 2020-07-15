В Украине появится новая соцвыплата

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Средства для выплаты будут взыскиваться с преступников. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что государство будет платить жертвам разбойных нападений и изнасилований.

Об этом NNS узнал из поста министра на его страничке в фейсбук.

"Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, будет получать помощь от государства",

- сообщил министр.

Деньги будут выплачиваться тем, кто получил ранения и тяжелые телесные повреждения. В случае гибели жертвы преступления деньги будут перечисляться ее родным и близким.

"Сейчас все, кто пострадал от подобных преступлений, социально незащищенные в Украине. Сегодня мы сделали первый шаг, чтобы это изменить. Размер компенсации будет зависеть от тяжести травм. Минимальная помощь от государства - это 40% от прожиточного минимума. Получить выплату можно будет в региональных центрах оказания вторичной юридической помощи. Впоследствии эти средства будут взыскиваться со злоумышленников",

- отметил Малюська.

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