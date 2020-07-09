Названы самые прибыльные банки в Украине

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В январе-мае текущего года чистая прибыль банков увеличилась до 28,96 млрд грн, что на 23,6% больше, чем за тот же период годом ранее. В первые пять месяцев 2019 года этот показатель составлял 23,43 млрд грн., пишет NNS ссылаясь на ubr.ua.

По данным НБУ, прибыльными в январе-мае 2020 года были 59 из 75 работающих в Украине банков. В топ-5 наиболее прибыльных банков вошли:

Приватбанк – 19,62 млрд грн чистой прибыли. Ощадбанк – 3,56 млрд грн. Райффайзен банк Аваль – 1,7 млрд грн. ПУМБ – 1,13 млрд грн. Ситибанк – 759,66 млн грн.

В соответствии с информацией регулятора, самыми убыточными по итогам января-мая были такие финучреждения:

Укрэксимбанк – 1,59 млрд грн. Кредит Днепр – 245,89 млн грн. Проминвестбанк – 126 млн грн. Правэкс Банк – 63,72 млн грн. БТА Банк – 39,38 млн грн.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов банки расположились следующим образом:

Приватбанк – 590,59 млрд грн. Ощадбанк – 310,78 млрд грн. Укрэксимбанк – 220,71 млрд грн. Укргазбанк – 156,43 млрд грн. Райффайзен банк Аваль – 100,9 млрд грн.

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