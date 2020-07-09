Введення податку на паї: Шмигаль прокоментував ініціативу

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував депутатську ініціативу ввести податок на кожен гектар сільгоспземель. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Як стало відомо NNS, Шмигаль вважає, що запровадження податку з кожного гектара сільгоспземель, як це пропонується законопроектом №3131, не на порядку денному. Про це він сказав на засіданні уряду.

«Ця ідея на сьогоднішній день, я вважаю, передчасна. В умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, збільшувати орендну плату не зовсім коректно»,

- сказав Шмигаль.

За його словами, профільне міністерство звернеться до парламентського профільного комітету з цього приводу.

«Ми будемо просити донести цю думку до парламентарів, щоб ми таке рішення під час кризи і труднощів з роботою в агросфері передчасно не приймали»,

- додав глава уряду.

Як повідомлялося, окремі народні депутати від партії «Слуга народу» і групи «Довіра» пропонують ввести податок в 6 тисяч гривень за пай для пересічних власників землі.

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