В Україні починають перевірки чиновників на відповідність способу життя деклараціям

Завантажте мобільний додаток сайту

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочинає застосовувати моніторинг способу життя чиновників. Це допоможе виявити тих чиновників, які задекларували досить скромні статки та водночас користуються люксовими автомобілями, купують маєтки, отримують коштовні подарунки від найближчих родичів тощо, - повідомляє NNS з посиланням на офіційний сайт НАЗК.

«Відтепер Україна – серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на «Мерседесі», тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави»,

– зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Як стало відомо NNS , під час моніторингу способу життя НАЗК зокрема перевірятиме таку інформацію:

Користування об’єктами, які не вказані в декларації;

Відомості щодо отриманих подарунків;

Придбання об’єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи.

Моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел.

Якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Якщо в результаті моніторингу буде виявлено корупційні порушення – НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам та іншим уповноваженим суб’єктам.

Довідка. Проведення НАЗК заходів із моніторингу способу життя передбачено Законом України «Про запобігання корупції». Відділ, який мав виконувати цю вимогу Закону, існував у структурі НАЗК і раніше, однак на практиці заходи з моніторингу способу життя не проводилися.

Раніше ми повідомляли: Електроенергія: в Міненерго розповіли, чи будуть підвищуватися тарифи