В Україні стало більше сезонної роботи: скільки платять

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В Україні зупинився ріст безробіття, викликаний карантином – про це свідчать офіційні дані Держкомстату та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомляє NNS з посиланням на Сьогодні.

Як стало відомо NNS , при цьому конкуренція на ринку праці виросла вдвічі – на одну вакансію претендують 4-6 чоловік. Тим, хто тимчасово залишився без роботи, можуть прийти на виручку сезонні підробітки.

За словами незалежного HR-експерта Тетяни Пашкиной, влаштуватися на сезонну роботу зараз простіше, ніж місяць-два тому. Хоча в цілому сезонних вакансій менше на 25%, ніж рік тому – близько 15 тис.

«Зарплати вражають не всіх, але, наприклад, у теплицях-вирощування овочів можна заробити 12 тис. грн., кухарем – 9 тис. грн., покоївкою – 9 тис. грн., садівником – 6 тис. грн., продавцем їжі на пляжі – 13 тис. грн., але робота відрядна»

– навела приклади Пашкіна.

Претендентам на сезонну роботу варто звертати увагу не тільки на зарплату, а й на соцпакет. Платити можуть трохи, але забезпечать житлом, харчуванням, форменим одягом, тобто вдасться виграти за рахунок скорочення витрат. Крім того, часто роботу в курортних містечках можна знайти прямо на місці.

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