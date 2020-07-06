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Україна готується закривати шахти за досвідом Німеччини. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Бізнес.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву зробила в. о. міністра енергетики України Ольга Буславець. Уряд планує використати досвід Німеччини і зараз готує пілотний проект, згідно з яким планують закрити одну з містоутворюючих шахт.

За словами Богуславець, в Україні майже 65 мономіст, де шахта є єдиним підприємством, на якому можуть працювати люди. В одному з таких міст планують закрити шахту. При цьому хочуть використовувати досвід Німеччини.

«У нас є домовленості з німецькою стороною. Був і дзвінок прем'єр-міністра до канцлера Німеччини Ангелі Меркель. Вони обговорювали це питання. І у мене були переговори з послом Німеччини в Україні щодо допомоги у проведенні комплексної роботи в рамках пілотного проекту з досвідом Німеччини по закриттю шахт якогось мономіста, який ми визначимо разом з ними по певним критеріям»,

- сказала Буславець.

Вона зазначила, що перш ніж закривати шахту в такому місті, необхідно розуміти, як захистити людей і дати можливість трансформуватися регіонам, щоб там була робота. При цьому Буславець додала, що таке мономісто поки не обрано.

Нагадаємо, 30 червня біля Офісу президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів. Зокрема, вони вимагають погасити борги із зарплат на державних шахтах. У ОП кажуть, що кошти на це вже виділили.

Раніше закрити збиткові держшахти планував попередній Кабмін Олексія Гончарука. Працівників цих підприємств обіцяли працевлаштувати.

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