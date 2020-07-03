ВР відправила Смолія у відставку

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Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку України. За відповідне рішення проголосували 286 народних депутатів. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Як стало відомо NNS , під час свого виступу Смолій нагадав, що прийняв таке рішення через систематичний політичний тиск, який здійснювався на НБУ протягом тривалого часу.

«Тиск з метою ухвалення рішень, які не є економічно обґрунтованими, які фокусуються на короткострокових простих «перемогах» і можуть дорого коштувати українській економіці та українцям у більш тривалій перспективі»,

— заявив ексглава НБУ.

Він додав, що тиск проявлявся у постійних протестах під будівлею Нацбанку, житлом керівництва. Крім того, Смолій наголосив на тиску збоку окремих політиків.

«Протягом останнього року на нарадах за участю депутатів, уряду, президента неодноразово звучали заклики залити економіку грішми, відмінити базельські принципи регулювання банків, встановити курс щоб експортерам було краще. Інфляцію 11% і курс 30 грн\дол, бо це закладено у державний бюджет»,

— наголосив Смолій.

Наразі, тимчасово обов'язки голови НБУ виконуватиме Катерина Рожкова.

Смолій очолював Нацбанк з 15 березня 2018 року.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через «систематичний політичний тиск».

Зранку 2 липня Зеленський погодив звільнення Якова Смолія з посади голови НБУ і подав відповідну постанову до Верховної Ради. Тепер остаточне рішення мають ухвалити депутати.

Відставка Смолія вже коштувала Україні близько 1,75 мільярда доларів — угоду з розміщення облігацій на цю суму напередодні скасували у Мінфіні.

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