Комітет Ради схвалив відставку Смолія

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав постанову про звільнення Якова Смолія з посади Голови НБУ. Про це NNS повідомляє з посиланням на Економічну правду.

Як стало відомо NNS , відповідну інформацію надав народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк на своїй сторінці у Facebook. За рішення про відставку проголосували 16 народних депутатів.

Железняк зазначив, що Смолій не був присутній на засіданні, тому нардепи "не почули, хто саме чинив системний політичний тиск".

Нагадаємо:

Напередодні президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку

1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Нещодавно фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ. На це посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.

У проєкті постанови зазначається, що правління НБУ, проводячи жорстку монетарну політику як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не забезпечило в межах своїх повноважень підтримання стійких темпів економічного зростання та відновлення кредитування економіки.

Також зазначається, що темпи зниження облікової ставки були "невиправдано повільними".

Раніше ми повідомляли: Відставка голови НБУ: реакція Заходу, української влади та інвесторів