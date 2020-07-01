Стартовали поставки газа из Украины в Румынию

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Компания Оператор ГТС Украины с 1 июля начала поставку газа в Румынию, а также запустила виртуальную точку на границе с Польшей. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон в Facebook.

Он сообщил, что подписание договоров с Молдоватрангазом позволило начать тестовые поставки газа из Украины в Румынию через Молдову. Ранее транзит в Румынию проводился только для Газпрома, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"Надеемся, в скором будущем начнутся поставки газа и в обратном направлении - с юга Европы в Украину",

- добавил Макогон.

Также он рассказал, что виртуальная точка на границе с Польшей объединила две физические точки: Дроздовичи и Германовичи. По ней сегодня в Украину будут поставлены первые 5,4 млн кубометров газа.

По словам Макогона, создание виртуальной точки - это требование европейских газовых кодексов. Такая точка позволяет значительно упростить работу трейдеров, создает дополнительную гибкость и увеличивает пропускную способность за счет зачета противоположных потоков газа.

Кроме этого, запуск точки позволит перенаправить потоки газа между физическими газопроводами, чтобы начать замену 15 км трубопровода на одном из участков.

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