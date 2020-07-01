Минимальную зарплату повысят: сколько денег дадут

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В Украине с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата вырастет до 5 тысяч гривен. Дальнейшее ее повышение будет происходить в 3 этапа. Об этом на заседании правительства в среду, 1 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Считаю, что есть экономические расчеты на сегодня, есть основания для повышения минимальных зарплат. Это дает положительный эффект для экономики государства",

– подчеркнул он, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в стране составляет 4723 грн.

Как повысят минимальную зарплату:

с 1 сентября 2020 года – до 5 тысяч гривен;

с 1 января 2021 – до 6 тысяч гривен;

с 1 июля 2021 – до 6,5 тысяч гривен.

"Такой рост в условиях сокращения импорта должен обеспечить увеличение потребления именно украинской продукции наших производителей. Это будет иметь положительный эффект как для нашего государства в целом, так и для бизнеса и украинцев",

– добавил Шмыгаль.

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