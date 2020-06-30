Прожиточный минимум, пенсии и цены на газ: с 1 июля украинцев ждет ряд изменений

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С 1 июля украинцев ждет ряд изменений, которые коснутся перерасчета прожиточного минимума, пенсий, алиментов, тарифов на газ. Также изменятся правила льготного проезда для жителей столицы и размер налогов, сообщает NNS.

Минимальный прожиточный минимум в Украине

С 1 июля 2020 на одного человека будет составлять 2118 гривен. Для трудоспособных лиц эта сума будет составлять 2197 грн, для детей до 6 лет – 1859 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2318 грн, для лиц, что утратили работоспособность – 1712 грн.

Минимальная пенсия

С 1 июля 2020 в Украине вырастает на 74 гривны — до 1712 грн. Размер максимальной пенсии увеличится с 16380 грн до 17120 грн. Также гражданам повысят надбавки за "сверхстаж". За каждый год сверх нормативного стажа (для женщин от 30 лет, а для мужчин от 35 лет) полагается прибавка в размере 1% прожиточного минимума. К примеру, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, то она сейчас может рассчитывать на прибавку в размере 163,8 грн, а после перерасчета прибавка составит уже 171,2 грн.

Тарифы на газ

С 1 июля 2020 повысятся за счет тарифов за транспортировку газа. Подорожание платежек ожидается от 1% до 22%. При этом, для каждой области тариф на транспортировку газа будет свой. Не изменится тариф у клиентов Киевгаза, Донецкоблгаза, Коростышевгаза, Кременчуггаза, Тернопольгоргаза и Харьковгоргаза.

Размер алиментов с 1 июля 2020 года также изменится. Минимальная гарантированная сумма алиментов будет составлять:

на детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля 2020 – 929,50 грн (+40 грн);

на детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля 2020 – 1159,00 грн (+50 грн);

При этом, минимальная рекомендованная сумма рассчитывается:

на детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля 2020 – 1859 грн (+80 грн);

на детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля 2020 – 2318 грн (+100 грн);

Максимальная сумма алиментов составит:

на детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля 2020 – 18 590,00 грн (+800 грн);

на детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля 2020 – 23 180,00 грн (+1000 грн).

Проезд для льготников, которые не зарегистрированы в столице

С 1 июля 2020 года будет возмещаться органами соцзащиты по месту регистрации. Для проезда в общественном транспорте, необходимо будет купить билет, сохранить его, или сохранить чек за оплату проезда/банковскую выписку (при уплате банковской картой), а потом предоставить доказательства оплаты и получить компенсацию.

Налоговая ставка в Украине

С 1 июля 2020 года для первой группы плательщиков единого налога будет устанавливаться в пределах 10% прожиточного минимума. На данный момент показатель ПМ для работоспособного украинца составляет 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. С 1 июля прожиточный минимум повысится до 2197 грн, а ставка – до 219,7 грн.

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