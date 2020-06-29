В Польше ждут заробитчан из Украины: какие есть вакансии

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В Польше ждут украинских заробитчан, количество которых существенно снизилось за время карантина. О том, какие вакансии доступны, NNS сообщает со ссылкой на ubr.ua.

Как стало известно NNS , до конца 2020 года украинская рабочая сила будет востребована на польских предприятиях пищевой промышленности, логистики, деревообработки и производства бытовой техники. Об этом свидетельствуют данные исследования компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Данный анализ базируется на опросе клиентов, изучении открытых данных отраслевых бизнес-ассоциаций Польши, а также официальных статистических данных.

В компании прогнозируют, что до конца текущего года вакансии для трудовых мигрантов из Украины сохранятся в таких секторах польской экономики:

пищевая промышленность – 38%: производство некоторых продуктов питания (консервы, крупы и мука) увеличилось почти до 200%, также началась подготовка к рождественским праздникам, поэтому осенью спрос на рабочую силу не упадет даже в случае второй волны пандемии;

логистика – 17%: пандемия изменила поведение потребителей и оживила онлайн-торговлю, крупные продуктовые сети продолжают открывать дистрибуционные центры, куда нужны специалисты по логистике, складские рабочие или операторы погрузки;

деревопереработка и мебельная промышленность – 15%: польские потребители начали активно покупать мебель, но более дешевую, поэтому сейчас производители ориентируются на внутреннего покупателя;

строительство – 11%: государственные инвестиции и средства ЕС стимулируют развитие отрасли;

производство бытовой техники – 10%: произошел скачок из-за эффекта отложенного спроса;

сезонные сельскохозяйственные работы – 10%: украинцы возвращаются на поля, но еще существует дефицит рабочей силы, нужны работники для сбора клубники и ягод, овощей и позднее – яблок;

ресторанный и отельный бизнес (HoReCa) – 5%: ситуация постепенно улучшается во время курортного сезона на туристических направлениях нужны работники в отели, гостевые дома, гастрономические заведения (рестораны, кафе, фудтраки, ларьки по продаже мороженого и фастфуда), пункты проката.

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