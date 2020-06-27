Украинцы массово потеряют субсидии: кто в зоне риска

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На территории Украины планируют провести масштабную реформу касательно социальной помощи. В Украине хотят создать специальную Национальную сервисную службу, которая будет заниматься социальными выплатами и отслеживать факт незаконного получения бюджетных средств.

В сети рассказали, как именно будет работать эта служба, а также что нужно ждать получателям выплат.

Соответствующий проект опубликовали на официальном сайте Министерства социальной политики Украины, передает NNS со ссылкой на hyser.

В 2018 году на территории страны создали Государственную социальную службу, которая должна работать в области социальной защиты украинского населения, прав детей, а также контролировать выдачу социальной помощи. К сожалению, этот орган на полноценной основе так и не начал функционировать.

По словам главы Министерства социальной политики Марины Лазебной, отделы социальной защиты на месте, а министерство оказывает им лишь методическую помощь. Таким образом, Министерства соцполитики не может полностью работать. Поэтому в стране хотят создать новую службу, которая заменит старую и начнет полноценно функционировать.

Исходя из проекта, каждый год будут утверждаться графики проверок территориальными подразделениями Национальной сервисной службы. Сообщается, что проверять будут, насколько будут придерживаться закона касательно социальной помощи, насколько правдивыми будут документы, а также правильное начисление помощи.

В законе о верификации уже указаны все пункты касательно осуществления контроля. Всего будет три шага проверок: отслеживать будут до, во время, а также после получения выплат. В том случае, если обнаружится, что украинцы получили незаконные выплаты или слишком большой их размер, финансовые средства придется вернуть частично или же все сумму.

Национальная сервисная служба будет предоставлять социальную помощь и работать с семьями, где есть дети. Кроме того, служба будет заниматься вопросами оздоровления и отдыха детей, а также ситуации с усыновлением и защиты прав детей. Сотрудники новой службы также будут решать вопросы с домашним насилием, обеспечивать выплатами ветераном или инвалидов.

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