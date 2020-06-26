З 1 липня зросте прожитковий мінімум, а зарплати – ні

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З 1 липня 2020 року в Україні збільшиться прожитковий мінімум, але на розмір зарплат це не вплине. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бухгалтер.

Як стало відомо NNS , починаючи із 1 липня 2020 року збільшується розмір прожиткового мінімуму, який складе:

загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць - 2118 грн;

для дітей віком до 6 років - 1859 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 2318 грн;

для працездатних осіб - 2197 грн;

для осіб, які втратили працездатність, - 1712 грн.

При цьому мінімальна зарплата в місячному розмірі - 4723 грн (у погодинному розмірі - 28,31 грн) не змінюється впродовж 2020 року. Тому всі похідні від неї величини лишаються в тому ж розмірі, у якому вони визначені станом на 01.01.2020 р.

Зазначається, що існують плани із підвищення зарплати, які були озвучені у новині "Мінімальна зарплата зросте - міністр соцполітики назвала суму і строки". Проте вони поки що залишаються на рівні ініціатив.

Аналогічно мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) установлюють в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 6 Закону про оплату праці), тобто на весь 2020 рік його мінімальний рівень - 2102 грн. Тому зміна з 01.07.2020 р. розміру прожиткового мінімуму не зумовлює обов'язкового підвищення посадових окладів працівників.

Проте із 1 липня зростуть:

розмір оплати праці, який індексують;

допомога по безробіттю;

мінімальний розмір аліментів;

плата за видачу ліцензії.

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