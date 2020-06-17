Украина намерена отказаться от кредитов МВФ

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Министерство финансов Украины разработало стратегию действий до 2023 года. Главной задачей стратегии объявлено избавление от прямого финансирования Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров со ссылкой на авторскую колонку министра финансов Сергея Марченко.

"Негативное влияние пандемии на экономику Украины является вызовом, что требует системных сильных решений. Ответ Минфина – Стратегия действий ведомства до 2023 года. Мы разработали и представили ее проект для публичного обсуждения. Стратегическая задача – избавиться прямого финансирования МВФ",

– заявил Марченко, передает NNS ссылаясь на segodnya.ua.

По его словам, для этого Украине нужно усилить самодостаточность, чтобы иметь возможность заимствовать на внутренних и внешних рынках капитала на выгодных условиях.

"Уверен, до 2022 года Украина завершит действующую программу с фондом. Надеюсь, к тому времени выйдем на "ноль" в графе "кредиты МВФ" в бюджете. Далее, до 2023 года, выберем новый формат сотрудничества. Вижу нашу страну не реципиентом ресурсов, а донором опыта и технической помощи",

– объяснил Марченко и добавил, что Украине важно снизить соотношение госдолга и ВВП до 55%.

Он также отметил, что в документе в целом речь идет о пяти направлений. Среди них:

эффективные бюджетные расходы;

налоговое стимулирование экономики;

взвешенная финансовая и долговая политика;

качественные кадры и диджитализация;

детенизация.

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