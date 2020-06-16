Шмыгаль спрогнозировал постепенный рост экономики со второго квартала

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По прогнозам МВФ, Министерства экономики и мировых аналитических агентств, падение украинской экономики в 2020 году может достигнуть 4,8% по сравнению с ростом в 3,7% в прошлом году. Таким образом, разница оставит 8,5% ВВП. Но со второго полугодия прогнозируется постепенный рост, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов, комментируя доработанную правительственную программу.

По его словам, на этой неделе документ рассмотрит Верховная Рада. Программа, кроме вступления с актуализацией сегодняшнего кризисного положения вещей, состоит из двух разделов: краткосрочного плана по преодолению кризисных явлений и долгосрочной программы сроком на 4 года деятельности правительства и парламента. Об этом сообщает NNS со ссылкой на UBR.

Глава Кабмина рассказал, что за время карантина в стране закрыли шесть основных отраслей потребления, что потянуло за собой падение производства. К тому же мировой кризис привел к снижению спроса на экспортных рынках, на которые ориентировалась часть отраслей промышленности.

"Там также произошло незначительное проседание от 4 до 6%. Все это вызывает кризисную ситуацию в экономике, которую нам необходимо исправлять"

– уточнил премьер.

Также Шмыгаль добавил, что представил правительственную программу фракции "Слуга народа". По его словам, встреча прошла конструктивно, поскольку комитеты и большинство членов фракции принимали непосредственное участие в ее подготовке.

"На встрече практически все подтвердили, что большинство предложений фракции в программе учтены, и было абсолютно конструктивное восприятие обновленного документа… Поэтому этот документ, я убежден, будет поддержан украинским обществом ",

– подытожил глава правительства.

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