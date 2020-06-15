«ПриватБанк» запустил единое приложение «Приват24» для физлиц и ФОП

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«ПриватБанк» запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе Privat24 для Android и iOS. Теперь предприниматели смогут работать со счетами в «Приват24» для физлиц.

Чтобы воспользоваться единым сервисом, нужно обновить мобильный банкинг до последней версии. До этого предпринимателям приходилось пользоваться отдельным приложением «Приват24 Бизнес», чтобы управлять корпоративными счетами.

«Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы — так делали раньше и мы, но еще в прошлом году поставили цель создать новый максимально простой сервис для предпринимателей в «Приват24» для физических лиц, — говорит руководитель направления малого и среднего бизнеса «ПриватБанка» Сергей Клюев. В дальнейшем мы планируем упростить функционал мобильного «Приват24» для предпринимателей, а именно сделать еще более удобными платежи, операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие сервисы, которые сейчас доступны в отдельной системе «Приват24 бизнес», а также сделаем практичным порядок дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами прямо внутри мобильного банка».

С начала 2017 активная клиентская база «ПриватБанк» увеличилась на более чем 200 000 предпринимателей. На сегодня в банке обслуживаются более 700 000 предпринимателей. Теперь они смогут использовать свои корпоративные счета в том же интерфейсе, что и личные.

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