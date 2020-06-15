Правительство подсчитало реальный прожиточный минимум в Украине

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Величина реального прожиточного минимума в Украине составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью информагентству Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 15 июня.

"Сегодня это фактически уровень выживания, а не проживания", - уточнила она. По словам министра, пересмотр реального прожиточного минимума

- это требование времени, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"Мы должны, наконец, сказать людям, каким является реальный прожиточный минимум",

- заявила она.

Министр отметила, что выплаты, штрафы и надбавки привязаны к прожиточному минимуму, поэтому у государства сложилась ситуация, когда из-за искусственно созданного низкого прожиточного минимума власть не может эффективно управлять социальными стандартами.

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