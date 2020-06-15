Половина депутатів з фракції "Слуга Народу" є мільйонерами - КВУ

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У фракції «Слуга Народу» серед 247 народних депутатів 153 є мільйонери, передає Громадське, інформує NNS.

Такі дані відображені у деклараціях депутатів, повідомили у громадській організації «Комітет виборців України».

Серед ТОП-10 найбагатших депутатів «Слуги Народу»:

Олег Воронько — задекларував 123 млн грн;

Олександр Сова — 79 млн грн;

Андрій Герус — 38 млн грн;

Роман Мулик — 24 млн грн;

Остап Шипайло — 22 млн грн;

Руслан Горбенко — 22 млн грн;

Олександр Трухін — 21 млн грн;

Давид Арахамія — 21 млн грн;

Гео Лерос — 20 млн грн;

Артем Культенко — 19 млн грн.

Найменше коштів серед депутатів монобільшості задекларували Сергій Колебошин (75 тис. грн), Єлизавета Богуцька (66 тис.), Орест Саламаха (62 тис.), Юлія Овчинникова (55 тис.) та Анатолій Драбовський (16 тис.).

Разом 247 народних депутатів «Слуги Народу» задекларували 1,1 млрд грн (90% коштів — готівка).

При підрахунку враховували лише грошові активи депутатів: готівкові кошти та кошти, розміщені на банківських рахунках. Нерухомість та інші цінні активи до уваги не брали.

Також не враховувалися грошові активи, які перебувають у власності дружин, чоловіків депутатів та їх сумісні кошти. Позичені кошти також не враховували. Кошти, наявні у валюті, при обрахунках перевели в гривневий еквівалент.

Головне фото: https://poltava.to/news/55759/