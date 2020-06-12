Государственная соцзащита: украинцам готовят сюрприз

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В Украине не предвидится введение "гарантированного минимального дохода", но будет обеспечена программа в сфере социальной защиты. Об этом NNS узнал из ответа на запрос «Апострфа» от Минсоцполитики.

В документе отметили, что "гарантированного минимального дохода" в стране не будет, хотя ранее в СМИ была информация, что его введение - одно из требований МВФ. К слову, позже это опровергли в руководстве Минфина.

"Вместо "гарантированного минимального дохода" правительством Украины обеспечивается формирование политики в сфере социальной защиты, которая отвечает основным идеям экономической концепции базового основного дохода",

- говорится в документе.

Что касается базового основного дохода, то благодаря нему каждый человек ежемесячно будет получать определенную сумму денег от государства или какой-то структуры. К тому же, не влияет на выплату тот факт, работает человек, или нет.

Такая идея появилась еще в конце XVIII века. Она применялась в разных странах в качестве эксперимента, но ее результаты не однозначны.

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