Украинцам разрешили перечислять до 30 тыс. грн без документов

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Уже больше месяца действуют новые жесткие правила финансового мониторинга, запретившие анонимные перечисления на сумму свыше 5 тыс. грн. Однако, согласно циркуляру НБУ 25-0006/20068, разосланном по банкам 22 апреля, украинцы могут делать оплаты без предъявления паспорта на сумму до 30 тыс. грн. UBR.ua обратился к ключевым банкам с запросом, как они соблюдают этот пункт.

Как следует из ответов, банковская система Украины находится в растерянности от этого правила. Банки по-разному смотрят на него, а государственные Ощадбанк, Укрэксимбанк, Приватбанк вообще затруднились с ответом. Одно можно сказать точно: ограничение на перевод в 5 тыс. грн не является "железобетонным", украинцы могут перечислять без предъявления паспорта и куда большие суммы.

Закон о финмоне

28 апреля вступил в силу закон № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения", который, как известно, разрешает банкам пропускать анонимные переводы на сумму только до 5 тыс. грн. Однако в циркуляре Нацбанка есть оговорка – это ограничение не распространяется на случай:

"перечисления средств на сумму менее 30 тыс. грн для зачисления на счет получателя исключительно с целью оплаты стоимости товаров, работ, услуг, погашения задолженности по кредиту при условии, что субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ), который предоставляет услуги по переводу средств получателю, может совершать отслеживание через получателя с помощью уникального учетного номера финансовой операции перевода средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление кредита".

Другими словами, украинцы могут делать перечисления без предоставления паспорта и на сумму больше 5 тыс. грн (но не более 30 тыс. грн) при оплате за товар, работы, услуги, кредит, то есть практически по любым случаям. Но возможно это только в том случае, если банк каким-то образом сможет "совершить отслеживание" клиента без предъявления им каких-либо документов. В связи с этим UBR.ua запросил у банков уточнения по следующим вопросам:

есть ли техническая возможность перепроверить заключенный договор с получателем с помощью уникального номера финансовой операции?

могут ли банки на сегодняшний момент с помощью уникального номера финансовой операции определить лицо, которое заключило договор с получателем на поставку товара, работу, услуг или этот пункт по факту нивелируется и распространяется только на погашение кредита? Если нивелируется, то по каким причинам? Технические, неполная клиентская база для возможности связать параметры, которые требует данный пункт, и т.д.?

Различные банки дали свое видение решения этого вопроса.

Айбокс Банк:

Вероятнее всего, что такие платежи подпадают под исключения в части 18 подпункта 5 статьи 14 закона, когда речь идет о переводе средств на сумму меньше 30 тыс. грн. Обычно все эти переводы - менее 30 тыс. грн зачисляются на счет получателя для оплаты стоимости товаров, услуг или погашений задолженности по кредиту. Если Банк может через получателя средств, то есть через предприятие (клиента Банка), получить конкретные данные относительно личности плательщика, то есть лица, с которым предприятие (клиент Банка) заключил договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, кредита и т.п., то такие платежи являются исключением из Закона.

В этом вопросе банку нужно проверить:

позволяют ли договоры, заключенные между банком и предприятием,получить уникальный учетный номер финансовой операции? Если нет, банку нужно этот момент доработать и донастроить во время переходного периода;

предусматривают ли договоры возможность получения по запросу банка данных по плательщику от такого предприятия и обладает ли предприятие такими данными по плательщику? Если да, тогда эти платежи подпадают под исключения из закона.

Банк "Альянс":

При осуществлении инициатором платежей наличными через кассу банка за товары, работы, услуги до 5 тыс. грн никаких документов предъявлять не нужно. В случае, если платеж происходит в рамках от 5 тыс. грн, есть несколько вариантов. Если контрагент, на которого осуществляется платеж имеет деловые отношения с СПФМ и регулярно предоставляет ему информацию по приему платежей, где исходя из уникального номера операции можно определить необходимую информацию для СПФМ, то инициатору проходить идентификацию не обязательно. То же самое, если эта информация есть, к примеру, в счете-фактуре, акте и т.д. Если такая информация отсутствует, достаточно предъявить кассиру паспорт.

Кредобанк:

"На сегодня возможность перепроверки заключенного договора с получателем такого наличного перевода есть только по тем договорам, где получатель средств идентифицирует клиента и собирает о нем данные. Кроме финансово-кредитных организаций, это, например, поставщики коммунальных, телекоммуникационных и некоторых других услуг. В то же время при оплате за товар у поставщика нет обязанности собирать данные клиента, поэтому определить личность плательщика в таких случаях не всегда возможно. Что касается технической возможности, то сегодня это возможно в ручном режиме (запроса у контрагента), на ее автоматизацию есть время до конца переходного периода (31 декабря 2020 года), и банки сейчас работают над этим", – прокомментировал UBR.ua руководитель пресс-службы банка Виктор Гальчинский

Банк "Пивденный":

"К сожалению, сейчас эта оговорка не может работать практически никогда. Да, банк может запросить у своего клиента, на счет которого поступили средства, данные отправителя, но гарантировать, что в реквизитах будут все данные, необходимые по требованиям части 1 статьи 14, пока невозможно. Проблема будет решаться постепенно, когда банки будут заключать новые договоры на прием платежей, в которых будет предусмотрено обязательное наличие этих данных при осуществлении перевода между получателем средств и его клиентами. В части кредитов история та же: если кредит погашается самому банку, идентификация не требуется (уже клиент), а если третьему лицу (в том числе не клиенту банка-отправителя), то гарантии получения полного набора реквизитов нет", – прокомментировал UBR.ua директор департамента комплаенс, член правления банка "Пивденный" Владимир Гавлицкий.

Будут ли выполнять

Таким образом, банки признают, что действительно, клиент может делать оплату и более 5 тыс. грн без предъявления паспорта, но на деле для банка это затруднительно. Эксперты подчеркивают, что банкам намного проще верифицировать отправителя на сумму более 5 тыс. грн сразу при оплате, а не искать информацию о нем окольными путями. Это и хлопотно, а если собрать всю информацию об отправителе, то банк накажут.

"Получатель должен дать информацию по отправителю денег, прийти в банк и сказать: я отгружаю товар на 10 тыс. грн Иванову по такому адресу, за такой товар, вот его мобильный номер телефона и место его проживания. Я думаю, что банки и финансовые компании все-таки настроены идентифицировать отправителя при отправке средств, а не морочить голову, собирая о нем информацию через получателя", – полагает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

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