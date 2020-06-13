Пенсия в наследство: в Украине готовят глубинную реформу

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В последнее время все чаще поднимается вопрос о необходимости проведения глубинной реформы действующей пенсионной системы в Украине. Планируемые нововведения позволят даже передавать пенсии по наследству, чем ПФУ на сегодня похвастаться не может.

О том, насколько важно и своевременно было бы осуществить переход Украины с государственной на накопительную пенсионную систему, рассказал инвестиционный банкир Тарас Козак, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Финансист уверен, что переход на накопительную систему пенсий позволит украинцам самостоятельно решать, сколько денег они хотят откладывать на старость.

Отметим, что частичный переход на накопительную пенсионную систему в Украине планируется внедрить с 1 января 2021 года. Законопроект пока находится в стадии разработки, поэтому детали новой пенсионной реформы пока никому не известны.

Эксперты утверждают, что переход на накопительную пенсию Украине просто необходим, поскольку поможет повысить уровень жизни пенсионеров. Ранее, еще во времена СССР, государственный пенсионный фонд справлялся с той нагрузкой, которая была на него возложена. Однако времена изменились. В Украине становится все меньше молодого трудоспособного населения.

По словам банкира, накопительная система поможет обеспечить пенсионеров более или менее нормальной пенсией. Ведь солидарная пенсионная система позволяет осуществлять копеечный выплаты пенсионерам в размере 2 – 3 тысяч гривен. Ясно, что прожить на эти деньги, платить коммуналку и покупать лекарства, стало просто не реально.

Еще одно отличие накопительной системы пенсий от солидарной. Первая позволяет передавать накопленные средства по наследству, тогда как вторая в случае смерти человека попросту сгорает.

Тарас Козак также добавил, что пенсионные накопления граждан будут десятилетиями работать на экономику страны, помогая ее развивать и создавать новые рабочие места.

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