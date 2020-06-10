МАУ відкрила продаж квитків на внутрішні та міжнародні рейси

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Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відкрила бронювання на внутрішні та міжнародні рейси. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Нова влада», яке, в свою чергу, посилається на сайт компанії-перевізника.

Як стало відомо NNS , квитки вже можна оформити онлайн на офіційному сайті МАУ. Найближча із запропонованих дат вильоту — 12 червня 2020 року. Ціни на квитки починаються від 800 грн. Наприклад, у стільки обійдеться подорож в економ-класі в одну сторону з Києва у Дніпро.

Хоча європейські кордони ще відкриті, на сайті пропонують оформити й політ в інші країни — з 19 червня 2020 року. Так, бронь квитка з Києва в Афіни в один бік коштуватиме 6467 грн. У Берлін можна буде злітати набагато дешевше — за 1385 грн в одну сторону, правда, лише з 1 липня.

У той же час, хоча український перевізник вже анонсував ціни на далекомагістральні рейси «від 6070 грн», забронювати на них квиток поки неможливо.

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