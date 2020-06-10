МВФ вже відправив перший транш Україні - представник фонду

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Перший транш нової кредитної програми stand-by, яку напередодні затвердила Рада директорів Міжнародного валютного фонду для України, вже надіслали на рахунки українського уряду. Про це повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован, передає Громадське, інформує NNS.

«Перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів вже спрямовано до України — буде на рахунках уряду з урахуванням часової різниці та швидкості проходження коштів у міжнародних платіжних системах», — повідомив Рашкован у Facebook.

Він зазначив, що затверджена МВФ кредитна програма для України стала найбільшою програмою, яку фонд погодив від початку коронавірусної кризи (з 26 березня).

Раніше ми писали: МВФ затвердив програму підтримки для України на 5 млрд доларів

Крім цього, це перша структурна програма МВФ від початку кризи, адже до цього фонд погоджував лише програми екстреного фінансування для підтримки країн, що постраждали від коронавірусу.

Нагадаємо, 22 травня МВФ на українська влада дійшли попередньої згоди щодо кредиту на 5 мільярдів доларів.