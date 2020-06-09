ПриватБанк запустив видачу готівки з карт в касах магазинів

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ПриватБанк запустив в Україні новий сервіс, який дозволяє отримати готівку в касі супермаркетів і інших магазинів. Про це повідомляє прес-служба банку, передає ua-news.liga.net, інформує NNS.

Послуга вже працює і доступна в POS-терміналах 65 000 торгових точок, їх кількість буде зростати.

Скористатися послугою можуть власники будь-якої дебетової картки ПриватБанку (зарплатної, студентської, соціальної карти) різних платіжних систем. Для цього потрібно оплатити товар на касі банківською карткою й повідомити касиру про бажання зняти готівку.

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Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію - 500 грн, незалежно від вартості покупки. Підтвердження операції супроводжується введенням PIN-коду карти користувача.

"Купівля з видачею готівки - це сервіс, яким охоче користуються жителі більшості європейських країн, а тепер і українці", - коментують в Приваті.

Нагадаємо, Нацбанк спростив з 1 серпня 2020 отримання готівки з кас закладів торгівлі, громадського харчування тощо.