Ціни на картоплю у 2020 році: прогноз експерта

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Микола Гордійчук, директор ТОВ «Агріко Україна» розповів про перспективи ринку картоплі в сезоні 2020/21 років. Про це NNS повідомляє з посиланням на agroreview.com.

Як стало відомо NNS , фахівець зазначив деякі складності в плані погодних умов, але в цілому висловив упевненість в тому, що професійні картопляри матимуть успішний сезон.

«У нас є все, щоб отримати хороший урожай картоплі в цьому році. Ми також не бачимо причин, щоб ціни на продукцію в новому сезоні були високими»

– розповів директор «Агріко Україна».

Також фахівець висловив задоволення сезоном 2019/20 років, зазначивши, що настільки хороший сезон випадає не частіше ніж один раз на 4-5 років в Україні. За словами Миколи Гордійчука, минулий рік навчив виробників більш уважно обирати сорти, адже вітчизняні роздрібні мережі ще більше збільшили свої вимоги до продукції, зокрема до якості картоплі.

«Наразі ми маємо два важливих канали збуту – це роздрібні мережі та переробники. У цьому році, в зв’язку з карантином, роль обох дуже зросла. Сьогодні дуже важливо мати контракти з супермаркетами, тому що були випадки, коли фермер, маючи картоплю на складі, не зміг її реалізувати з причини відсутності домовленостей з мережами»

– додав Гордійчук.

Експорт, на думку директора «Агріко Україна» на сьогоднішній день є мінімальним каналом збуту.

«Європа для нас закрита у зв’язку з фітосанітарними вимогами, Росія закрита як для продажу, так і для транзиту, а Білорусь вводить регулярно якісь нові правила гри, про які наші фермери взнають пізніше, і не всі встигають підготуватися» – зазначив фахівець.

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