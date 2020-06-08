В Україні мінімальну пенсію можуть підняти до 4 тисяч гривень

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В Україні можуть підвищити мінімальну пенсію до чотирьох тисяч гривень. Таку думку висловлюють експерти, повідомляє NNS з посиланням на Перший Діловий Телеканал.

Як стало відомо NNS , експерти пов'язують вірогідне підвищення із зобов'язаннями, які взяв на себе уряд у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом. Йдеться про забезпечення гарантованого рівня доходу для всього населення країни.

Також повідомляється, що у Верховній Раді планують прирівняти рівень фактичного і номінального прожиткового мінімуму. Відповідно пенсійні виплати також підведуть під ці цифри. Таким чином, обсяг прожиткового мінімуму прив'яжуть до середньої зарплати. Передбачається, що після цього пенсія буде не 2027 гривень, 4201 гривень.

Однак експерти дуже сумніваються в тому, що державний бюджет України потягне такі витрати.

Нагадаємо, що 1 травня була проведена чергова індексація пенсійних виплат. Разом з тим, у Кабінеті міністрів України прийняли рішення призначати пенсію за віком автоматично, а облік трудової діяльності проводити в електронній формі.

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