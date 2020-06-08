Україна вперше транспортує “легку техаську” нафту WTI

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Оператор системи магістральних нафтопроводів України Укртранснафта 7 червня вперше транспортує нафту марки WTI (West Texas Intermediate). Нафту транспортуватимуть на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу, передає Громадське, інформує NNS.

Про це йдеться в повідомленні Укртранснафти в Facebook.

«7 червня, Укртранснафта вперше транспортує «легку техаську» нафту West Texas Intermediate (WTI). Після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу», — йдеться у повідомленні.

В Укртранснафті уточнили, що «легку техаську» нафту транспортуватимуть нафтопроводом «Одеса-Кременчук».

Окрім перекачування нафти з українських родовищ, Укртранснафта має досвід транспортування п’яти сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara та WTI.

У компанії також нагадують, що у липні 2019 року Укртранснафта вперше транспортувала на Кременчуцький нафтопереробний завод американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада — вперше почала приймати до нафтотранспортної системи нафту сорту El Sharara (лівійська нафта).

Сировина марки WTI використовується переважно для виробництва бензину, вона має попит у США й Китаї.

Нагадаємо, 21 травня 2020 року у Нафтову гавань Одеського морського порту прибуло понад 76 тисяч тонн нафти марки WTI, видобутої у США. Це вперше в Україну доставили «чорне золото» цієї марки.