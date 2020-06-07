Зареєструвати земельну ділянку можна буде онлайн з 10 червня

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Відтепер у аграріїв буде можливість подати документи на реєстрацію земельної ділянки за місцем проживання, а заявки оброблятимуться органами Держгеокадастру інших областей. Кабмін дозволив подавати документи для реєстрації ділянок в органи Держгеокадастру за допомогою онлайн-заявок з 10 червня 2020 року. Цю постанову було прийнято 4 червня, повідомляє NNS з посиланням на agroter.com.ua.

Як стало відомо NNS , вже 10 червня Держгеокадастр приступить до реалізації пілотного проекту з уведення принципу екстериторіальності при державній реєстрації ділянок землі. Отже, для подачі документів і реєстрації земельної ділянки не буде необхідності їхати до конкретного органу відомства. Наприклад, у Києві подати документи можна за місцем проживання.

“Йдеться про те, що громадянин України може звернутися за послугою за місцем реєстрації, а заявка буде розглядатися в органах інших областей. В онлайн-форматі такий процес займе 7 днів замість 14 й усуне можливість для корупції, тому що заявка буде об’єктивно розглядатися людьми, які не знають тих, хто ці документи подав”,

— прокоментував на засіданні прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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