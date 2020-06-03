«Миші з’їли»: поліція розслідує зникнення зерна із Держрезерву

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Як повідомляла раніше NNS , з Держрезерву України безслідно зникли запаси зерна майже на мільярд, а також інша продукція. Поліція відкрила провадження по цьому факту. Про це написав на сайті МВС та на своїй сторінці у Фейсбуці радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол.

Нагадаємо, нестачу зерна на 800 мільйонів гривень виявили під час аудиторської перевірки на Тернопільщині. Щоб вивести стільки зерна, знадобилося б 2700 вагонів.

Радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол на сайті МВС написав:

"Це кричущий факт, адже йдеться про державні запаси, розраховані забезпечити населення хлібом на випадок форс-мажорної ситуації. І цю так звану "подушку безпеки" 40-мільйонної країни банально розікрали та розпродали. Так не можна, бо це – злочин проти власних громадян. А ці так звані "миші" мають імена, посади та повинні відповісти за свої дії по закону".

Пізніше він додав:

«Відносно інформації, яка надана в інтерв’ю колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого про виявлену аудиторською службою недостачу зерна на суму понад 800 млн. грн. звернувся до голови Національної поліції Ігора Клименка. Поліція розпочала провадження за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України» . У разі підтвердження заявлених в інтерв’ю Зеркалу тижня фактів, на винних чекає суворе покарання . Сподіваюся, що збитки завдані державі теж будуть відшкодовані. PS: Згадані в моїй іронічній метафорі, в попередньому пості, миші, які ніби-то з’їли тисячі тонн зерна, обовязково будуть виявлені і покарані. Згідно українського законодавства».

Де пропало зерно

Мова йде про 150 тисяч тонн зерна, які пропали з трьох складів у Тернопільській області. Про це NNS повідомляє з посиланням на канал 24. За документами зерно зберігається там, але під час перевірки з'ясувалося, що його вже немає. На одному з підприємств не знайшли майже 18 тисяч тонн зерна, на іншому – майже 20 тисяч тонн, на третьому – 112 тисяч тонн.

Що ще зникло зі складів Держрезерву

Михайло Апостол розповів і про випадок, як приховали зникнення нафтопродуктів.

"Знайшли цистерну з нафтопродуктами. Якщо по ній стукнути, то гуде, як порожня. Якщо взяти щупом пробу рівня нафтопродуктів – цистерна повна. Зрештою з'ясувалося, що під віконечком для щупа було приварено трубу, і лише вона була заповнена нафтопродуктами, а решта цистерни стояла порожньою",

– розповів радник очільника МВС.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Скільки треба "мишей", щоб з'їсти 2700 вагонів зерна

В мережі вже порахували, скільки треба було б мишей, щоб з'їсти 2700 вагонів зерна – 945 мільйонів. І зробити б це їм вдалося лише за місяць.

Якби ці миші стали б шеренгу, то її довжина склала б 100 тисяч кілометрів, і вони б 2,5 раза обітнули Землю по екватору.

Якби вони стали одна біля одної, то зайняли б 500 гектарів – весь центр Києва.

Варто додати, що розрахунки проводилися на основі зерна, яке б помістилося у 2700 вагонах – 189 тисяч тонн. Натомість згодом в МВС повідомили про зникнення близько 150 тисяч тонн. Та при розрахунку врахували таку "похибку", збільшивши кількість зерна, яку миша може з'їсти за день – шість грамів зерна на день замість трьох, які їсть звичайна миша.